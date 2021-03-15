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Ибрагимович возвращается в сборную Швеции спустя 5 лет после ухода

15 Марта 2021, 23:57,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы вернуться в национальную сборную Швеции. Об этом будет официально объявлено во вторник, сообщает Sky Sport. Ветеран готов снова помогать главной команде скандинавской страны спустя пять лет после завершения международной карьеры. Главный тренер команды Янне Андерсон летал в Милан в ноябре, чтобы обсудить этот вопрос.

Сборная Швеции в ближайшее время стартует в отборе чемпионата мира 2022 года матчами с командами Грузии, Косова и Эстонии. Ибрагимович в сборной провел 116 матчей, в которых забил 62 гола.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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