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​Уткин высказался о вызове Жирова в сборную

15 Марта 2021, 18:43,

В понедельник был объявлен состав сборной России на ближайший сбор, который включит в себя три стартовых матча отбора на чемпионат мира. Среди вызванных игроков оказался защитник «Зандхаузена» - клуба второй Бундеслиги – Александр Жиров. Он вызывался в сборную в октябре, но на поле не выходил. В ноябре Жирова в российскую национальную команду не вызывали.

О втором вызове Жирова в главную команду страны высказался известный журналист Василий Уткин.

«Жиров хороший игрок. Вот только в сборную его вызывают исключительно для того, чтобы продать. Создать спрос и продать», - высказался Уткин посредством своего канала в Telegram.

По мнению Уткина, продажей Жирова занимается не он сам и не его клуб.

«Если его продадут в Россию, а к этому и ведут, полагаю, сделку оформит агентство Алана Агузарова», - написал Уткин.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Александр Жиров
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