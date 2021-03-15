​Черчесов отреагировал на критику Соболева Романцевым

Рулевой сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции отреагировал на критику легенды «Спартака» Олега Романцева в отношении Александра Соболева.

Напомним, Романцев критиковал Соболева за то, что футболист после любого контакта старается упасть.

«Иногда падения являются маленькими футбольными хитростями. Соболев – большой игрок, и его падения бросаются в глаза. Мы подсказывали ему о падениях и обязательно ещё переговорим», - высказался Черчесов.

Отметим, что вызов в сборную России получили три нападающих – Александр Соболев, Артём Дзюба и Антон Заболотный.

В марте сборная России проведёт три стартовые игры отбора на чемпионат мира.