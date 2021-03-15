Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Черчесов отреагировал на критику Соболева Романцевым

15 Марта 2021, 17:34,

Рулевой сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции отреагировал на критику легенды «Спартака» Олега Романцева в отношении Александра Соболева.

Напомним, Романцев критиковал Соболева за то, что футболист после любого контакта старается упасть.

«Иногда падения являются маленькими футбольными хитростями. Соболев – большой игрок, и его падения бросаются в глаза. Мы подсказывали ему о падениях и обязательно ещё переговорим», - высказался Черчесов.

Отметим, что вызов в сборную России получили три нападающих – Александр Соболев, Артём Дзюба и Антон Заболотный.

В марте сборная России проведёт три стартовые игры отбора на чемпионат мира.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Александр Соболев
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА