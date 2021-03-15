​Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную России Смолова и Гилерме

В понедельник был объявлен состав сборной России на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира. Рулевой национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему некоторые футболисты не получили вызов.

«Рады, что в двух играх Смолов забивал. Но у нас есть игроки, которые могут выйти на позиции второго нападающего. Плюс вызов Смолова в сборную прервал бы его набор формы. Здесь у нас восстановительные тренировки, игры, перелёты. А так он останется в «Локомотиве» и проведёт хороший сбор, благодаря чему сможет стать основным игроком своей команды. В таком случае мы рассмотрим его перед Евро. То же самое касается Баринова, пропустившего полгода.

Гилерме? Доверие к нему из-за 0:5 от Сербии не упало. Мы никогда не делаем резких движений. Просто был период, когда он находился не на требуемом уровне, хотя мы все равно его вызывали. Сегодня игрок на одном уровне, завтра на другом. Мы поговорим с ним в Сочи, ведь «Локомотив» будет тренироваться рядом», - сказал Черчесов журналистам.