Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Черчесов рассказал, почему не вызвал в сборную России Смолова и Гилерме

15 Марта 2021, 17:17,

В понедельник был объявлен состав сборной России на ближайшие матчи отбора на чемпионат мира. Рулевой национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему некоторые футболисты не получили вызов.

«Рады, что в двух играх Смолов забивал. Но у нас есть игроки, которые могут выйти на позиции второго нападающего. Плюс вызов Смолова в сборную прервал бы его набор формы. Здесь у нас восстановительные тренировки, игры, перелёты. А так он останется в «Локомотиве» и проведёт хороший сбор, благодаря чему сможет стать основным игроком своей команды. В таком случае мы рассмотрим его перед Евро. То же самое касается Баринова, пропустившего полгода.

Гилерме? Доверие к нему из-за 0:5 от Сербии не упало. Мы никогда не делаем резких движений. Просто был период, когда он находился не на требуемом уровне, хотя мы все равно его вызывали. Сегодня игрок на одном уровне, завтра на другом. Мы поговорим с ним в Сочи, ведь «Локомотив» будет тренироваться рядом», - сказал Черчесов журналистам.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Смолов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Месси не забил очередной пенальти и самоликвидировался из Лиги чемпионов: «Барселона» всё-таки сумела вылететь от «ПСЖ»
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
Роналду – аут: «Порту» вдесятером выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов в овертайме сумасшедшего матча
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Барселона» готова продать 6 футболистов ради трансфера Холанна
«Ювентус» решил продать Роналду
«Ювентус» решил продать Роналду
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА
Голландия потеснила Россию с седьмого места в таблице коэффициентов УЕФА