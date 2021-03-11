​Уткин – о премиях для штаба сборной России: «Эти люди точно не стоят двадцати миллионов рублей»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу появившейся информации о премиях для тренеров и персонала сборной России. В среду Telegram-каналы Baza и «Мутко против» сообщили, что победы в товарищеских матчах приносят штабу главной команды страны двадцать миллионов рублей, а ничьи – десять.

В своей программе «Футбольный клуб» на YouTube Уткин принялся мерить сумму премий в необычной единице измерения, равной количеству Алексеев Суторминых. Полтора года назад этот игрок перешёл в «Зенит» за 50 тысяч рублей.

«Тренерский штаб получает 20 миллионов рублей или примерно 400 Суторминых. Вы только представьте этих 400 человек с одним и тем же лицом – немножко грустным, ведь быть единицей измерения не очень приятно.

Почему мне цифра в 20 миллионов кажется важной. Оказывается, за такие деньги люди не способны просчитать, чего стоит победа в товарищеском матче. Напомню, что если бы сборная России обыграла бы сборную Молдовы, то она была бы выше посеяна при жеребьёвка отбора на чемпионат мира. Тренерский штаб постоянно подчёркивал, что это важно. Тем не менее, двадцати миллионов премиальных за победу над Молдовой не хватило даже для того, чтобы просто вспомнить о важности победы. Эти люди не стоят двадцати миллионов, это совершенно точно», - рассказал Уткин.