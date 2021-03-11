​Канделаки: «Дзюба с лёгкостью мог бы играть в каком-нибудь «Тоттенхэме»

Тина Канделаки поделилась мнением по поводу Артёма Дзюбы. В среду Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Зенита» будет вызван в сборную России на мартовские матчи и наденет капитанскую повязку. В ноябре, напомним, Дзюба в национальную команду не вызывался на фоне появления в сети скандального видео со своим участием.

Канделаки написала в своём канале в Telegram, что Дзюба должен находиться в сборной России, поскольку на сегодняшний день команде нужна «каждая звезда». Что касается повязки капитана, то Артём, по мнению Тины, заслужил её своими выступлениями на футбольном поле.

«Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина», - написала Канделаки.

В конце марта стартует европейская часть отбора на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в следующем году.