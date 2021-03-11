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​Канделаки: «Дзюба с лёгкостью мог бы играть в каком-нибудь «Тоттенхэме»

11 Марта 2021, 15:07,

Тина Канделаки поделилась мнением по поводу Артёма Дзюбы. В среду Станислав Черчесов сообщил, что форвард «Зенита» будет вызван в сборную России на мартовские матчи и наденет капитанскую повязку. В ноябре, напомним, Дзюба в национальную команду не вызывался на фоне появления в сети скандального видео со своим участием.

Канделаки написала в своём канале в Telegram, что Дзюба должен находиться в сборной России, поскольку на сегодняшний день команде нужна «каждая звезда». Что касается повязки капитана, то Артём, по мнению Тины, заслужил её своими выступлениями на футбольном поле.  

«Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина», - написала Канделаки.

В конце марта стартует европейская часть отбора на чемпионат мира, который пройдёт в Катаре в следующем году.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Тина Канделаки
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Комментарии (1)
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Sergo
11 Марта 2021, 15:22

Ну и юмористка эта КандеКАКА - «Дзюба мог бы с лёгкостью играть в каком-нибудь «Тоттенхэме», так что по своему статусу он ничем не хуже Миранчука и Головина»))
Сам ЦЗЮба мог играть в "каком-нибудь" «Тоттенхэме. Ржунемагу!!!)))

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