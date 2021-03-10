Червиченко: Соболев сильнее Дзюбы

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10 Марта 2021, 23:33,
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сдержанно отнёсся к возвращению форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России. 32-летний игрок не является самым сильным на своей позиции и проигрывает Александру Соболеву, считает Червиченко. Он отводит Дзюбе роль человека, который отвечает за атмосферу в команде: «Дзюба может в сборной пошутить, главное, чтобы эти шутки в какие-то серьезные моменты не перерастали в хохотайку», - заявил Червиченко «Спорт-Экспрессу».
В составе сборной России Дзюба забил 26 голов в 47 матчах и после ноябрьского скандала с интимным видео в команду не вызывался.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Артём Дзюба, Андрей Червиченко, Владимир Соболев