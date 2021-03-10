Червиченко: Соболев сильнее Дзюбы

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко сдержанно отнёсся к возвращению форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России. 32-летний игрок не является самым сильным на своей позиции и проигрывает Александру Соболеву, считает Червиченко. Он отводит Дзюбе роль человека, который отвечает за атмосферу в команде: «Дзюба может в сборной пошутить, главное, чтобы эти шутки в какие-то серьезные моменты не перерастали в хохотайку», - заявил Червиченко «Спорт-Экспрессу».

В составе сборной России Дзюба забил 26 голов в 47 матчах и после ноябрьского скандала с интимным видео в команду не вызывался.