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​Состав сборной России будет объявлен в понедельник

10 Марта 2021, 19:34,

Состав сборной России на мартовский сбор будет объявлен в ближайший понедельник, пятнадцатого марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В конце месяца команда Станислава Черчесова проведёт три игры в рамках отбора на чемпионат мира. Двадцать четвёртого числа российская сборная сыграет против Мальты на выезде, двадцать седьмого – против Словении дома, а тридцатого – против Словакии в гостях.

Также в одной группе со сборной России выступают команды Хорватии и Кипра.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Сдвиг турнира на конец года связан с погодными условиями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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