​Состав сборной России будет объявлен в понедельник

Состав сборной России на мартовский сбор будет объявлен в ближайший понедельник, пятнадцатого марта. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В конце месяца команда Станислава Черчесова проведёт три игры в рамках отбора на чемпионат мира. Двадцать четвёртого числа российская сборная сыграет против Мальты на выезде, двадцать седьмого – против Словении дома, а тридцатого – против Словакии в гостях.

Также в одной группе со сборной России выступают команды Хорватии и Кипра.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в ноябре-декабре 2022 года. Сдвиг турнира на конец года связан с погодными условиями.