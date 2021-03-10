​Черчесов рассказал, кто будет капитаном сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал ответ на вопрос по поводу Артёма Дзюбы. Нападающий не был вызван на матчи национальной команды в ноябре после появления в сети скандального видео со своим участием. В марте же Дзюба получит вызов в сборную.

«Будет ли вызван Дзюба? Будет. И будет капитаном», - рассказал Черчесов Рейтингу Букмекеров.

Артём Дзюба дебютировал в сборной России в ноябре 2011 года, когда команду возглавлял Дик Адвокаат. С тех пор Дзюба провёл в национальной команде сорок семь матчей, в которых забил двадцать шесть голов.

В конце марта стартует европейская часть отбора на следующий чемпионат мира. Сборная России в первой игре сыграет против Мальты на выезде.