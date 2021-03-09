В федерации Косова раскритиковали поступок испанских футбольных чиновников

В конце марта стартует отборочная кампания чемпионата мира 2022 года среди европейских сборных. Под угрозой проведения оказался поединок сборных Испании и Косова, который должна принимать Севилья. Дело в том, что в официальном пресс-релизе испанской федерации Косово называется «территорией Косово».

Косово провозгласило независимость от Сербии 13 лет назад, и ее признали 98 стран ООН.

Местная федерация футбола отреагировала гневным посланием, напомнив испанцам, что является таким же членом УЕФА, как и эта страна. Если призыв косоваров называть их страну правильно не будет услышан, федерация Косова будет требовать от УЕФА и ФИФА принять меры.