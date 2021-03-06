​КОНМЕБОЛ отменила мартовские матчи отбора на чемпионат мира

В зоне КОНМЕБОЛ были отменены матчи отбора на чемпионат мира 2022 года, которые должны были пройти в конце марта.

Проведение матчей оказалось невозможным на фоне отказа ряда крупных европейских клубов отпускать некоторых футболистов в сборные. Такая позиция связана с тем, что после возвращения игроков из некоторых стран им пришлось бы отбывать период карантина.

Теперь КОНМЕБОЛ совместно с ФИФА будет думать над тем, когда провести отменённые матчи отборочного цикла.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре. Сдвиг мундиаля на конец года связан с климатическими особенностями в Катаре.