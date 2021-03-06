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Ибрагимович возвращается в сборную Швеции

06 Марта 2021, 15:59,

39-летний форвард Златан Ибрагимович, который успешно выступает за «Милан», может в ближайшем будущем вернуться в сборную Швеции. Об этом рапортует FotbollDirekt.

Источник отмечает, что опытный бомбардир получит вызов в национальную команду на поединок отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года против Грузии. Встреча состоится в четверг, 25-го марта.

Напомним, что Златан не вызывался в сборную Швеции с 2016-го года. В составе национальной команды он провел 116 матчей и отметился 62 забитыми мячами.

В нынешнем сезоне Серии А Ибрагимович сыграл 14 поединков и забил 14 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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