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Венгер: «Американцы в 2026 будут иметь хорошую команду»

04 Марта 2021, 23:56,

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер пророчит успех сборной США на домашнем чемпионате мира 2026 года.

- Американцы в 2026 будут иметь хорошую команду. У них уже есть около десятка молодых футболистов, играющих в топ-клубах, - сказал Венгер в интервью Le Parisien.

- В США потребовалось много времени, чтобы футбол завоевал настоящую популярность. Некоторые виды спорта теряют молодых болельщиков, например, бейсбол. Другие становятся жертвами высокого уровня травматизма, как американский футбол. Женская сборная по футболу, многократная чемпионка мира, также внесла свой вклад. И, наконец, испаноязычные американцы без ума от футбола, - заключил Венгер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Арсен Венгер, Сборная США
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