Отборочные матчи ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ могут перенести в Европу

Мартовские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в зоне КОНМЕБОЛ, вероятно, не смогут пройти в запланированные сроки в предполагаемых ранее местах. Дело в том, что из-за пандемии коронавируса их проведение под вопросом, а перенос исключен из-за отсутствия свободных дат в календаре. Ведь отборочный турнир в Америке и так пострадал от переноса стартовых четырех туров.

Проблему усугубляет нежелание тренеров европейских клубов отпускать футболистов на эти матчи из-за необходимости отбывать карантин. В частности главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прямо выразил протест.

По данным Globo Esportе, есть два варианта: проведение отборочных матчей без игроков европейских клубов или перенос мартовских матчей в Европу.