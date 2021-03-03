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Стойкович - новый главный тренер сборной Сербии

03 Марта 2021, 21:44,

Сборная Сербии получила нового главного тренера. Любишу Тумбаковича на ответственной должности сменил Драган Стойкович, который подписал контракт на три года до завершения отборочных матчей чемпионата Европы 2024 года.

Стойковичу 55 лет, футбольные болельщики могут его помнить по игре за «Црвену Звезду» и «Марсель». В тренерской карьере Стойковича были клубы из Японии и Китая.

Отметим, что в сборной Сербии уже давно никто не задерживается более чем на два года. С 2006 года по сегодняшний день тренер менялся 12 раз.

В отборочном турнире ЧМ-2022 Сербия сыграет против Португалии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Сербии, Драган Стойкович
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