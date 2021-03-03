Скалони: «Месси в сборной выглядит даже лучше, чем в «Барселоне»

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03 Марта 2021, 20:45,
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В марте 2021 года возобновятся отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборной Аргентины предстоят ответственные поединки против национальных команд Уругвая и Бразилии. Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони отметил большое значение капитана «Барселоны» Лионеля Месси.
- Месси в порядке, и когда он с нами, он выглядит даже лучше, поэтому давайте надеяться, что он продолжит играть так, как сейчас, - приводит слова Скалони Marca.
В 142 матчах за сборную Аргентины Месси забил 71 гол и является лучшим бомбардиром в истории команды. С начала 2019 года на счету ветерана шесть результативных ударов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лионель Месси, Сборная Аргентины, Лионель Скалони
В свете последних событий конечно же Месси будет пахать за сборную и сливать свои матчи в Ла-лиге....