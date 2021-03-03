Скалони: «Месси в сборной выглядит даже лучше, чем в «Барселоне»

В марте 2021 года возобновятся отборочные матчи чемпионата мира 2022 года. Сборной Аргентины предстоят ответственные поединки против национальных команд Уругвая и Бразилии. Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони отметил большое значение капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

- Месси в порядке, и когда он с нами, он выглядит даже лучше, поэтому давайте надеяться, что он продолжит играть так, как сейчас, - приводит слова Скалони Marca.

В 142 матчах за сборную Аргентины Месси забил 71 гол и является лучшим бомбардиром в истории команды. С начала 2019 года на счету ветерана шесть результативных ударов.