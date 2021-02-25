​Жириновский считает, что Катар не должен принимать чемпионат мира-2022

Известный политик Владимир Жириновский сделал публикацию в своём Telegram-канале. Она посвящена чемпионату мира 2022-го года, который пройдёт в Катаре.

Жириновский не понимает, куда смотрят правозащитники, отмечая, что при строительных работах на объектах будущего мундиаля погибли более шести с половиной тысяч рабочих. Основной причиной смертей, как пишет политик, стали тепловые удары на фоне работ в тяжелейших условиях без обеспечения должных санитарных норм.

Жириновский считает, что южные страны с жарким климатом не должны принимать чемпионаты мира.

Отметим, что из-за жаркого климата чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.