Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

​Жириновский считает, что Катар не должен принимать чемпионат мира-2022

25 Февраля 2021, 14:16,

Известный политик Владимир Жириновский сделал публикацию в своём Telegram-канале. Она посвящена чемпионату мира 2022-го года, который пройдёт в Катаре.

Жириновский не понимает, куда смотрят правозащитники, отмечая, что при строительных работах на объектах будущего мундиаля погибли более шести с половиной тысяч рабочих. Основной причиной смертей, как пишет политик, стали тепловые удары на фоне работ в тяжелейших условиях без обеспечения должных санитарных норм.

Жириновский считает, что южные страны с жарким климатом не должны принимать чемпионаты мира.

Отметим, что из-за жаркого климата чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Владимир Жириновский
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
DAG_ARSA
25 Февраля 2021, 14:53

более шести с половиной тысяч рабочих? О_О
от чумы вымирали что ль?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
«Кадис» наказал «Барселону» за слабую реализацию моментов
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
Чудо-гол Жиру решил исход битвы «Атлетико» и «Челси» в Бухаресте
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
А «Спартак» – как обычно: «Красно-белые» проиграли в морозном дерби «Динамо» и бесславно вылетели из Кубка
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды
«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в плей-офф Лиги Европы, дома пропустив трижды