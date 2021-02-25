​Жириновский считает, что Катар не должен принимать чемпионат мира-2022

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25 Февраля 2021, 14:16,
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Известный политик Владимир Жириновский сделал публикацию в своём Telegram-канале. Она посвящена чемпионату мира 2022-го года, который пройдёт в Катаре.
Жириновский не понимает, куда смотрят правозащитники, отмечая, что при строительных работах на объектах будущего мундиаля погибли более шести с половиной тысяч рабочих. Основной причиной смертей, как пишет политик, стали тепловые удары на фоне работ в тяжелейших условиях без обеспечения должных санитарных норм.
Жириновский считает, что южные страны с жарким климатом не должны принимать чемпионаты мира.
Отметим, что из-за жаркого климата чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Владимир Жириновский
более шести с половиной тысяч рабочих? О_О
от чумы вымирали что ль?