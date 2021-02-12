​Сборную Молдовы возглавил итальянский тренер

На сайте Федерации футбола Молдовы сообщается о назначении на должность главного тренера национальной команды итальянского специалиста Роберто Бордина.

Самостоятельную тренерскую карьеру Бордин начал пять лет назад. Он работал в итальянской «Триестине», молдавском «Шерифе» и азербайджанском «Нефтчи».

56-летний Роберто Бордин дебютирует в качестве наставника молдавской сборной двадцать пятого марта, когда команда проведёт первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Фарерских островов. Другими соперниками сборной Молдовы по группе являются команды Дании, Шотландии, Австрии и Израиля.