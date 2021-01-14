​Сборная Болгарии получила тренера

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14 Января 2021, 19:51,
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В четверг на заседании исполкома Болгарского футбольного союза Ясен Петров был утверждён главным тренером сборной Болгарии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Петров завершил карьеру футболиста ещё в 2001 году. В скором времени он начал работать тренером в родной Болгарии. С 2013 по 2019 год Ясен возглавлял китайские клубы.
Дебют Петрова в качестве главного тренера болгарской национальной команды придётся на первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Швейцарии, который пройдёт 25-го марта.
Соперниками сборной Болгарии в отборе на чемпионат мира 2022 году будут команды Италии, Швейцарии, Северной Ирландии и Литвы.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Болгарии, Ясен Петров