​Сборная Болгарии получила тренера

В четверг на заседании исполкома Болгарского футбольного союза Ясен Петров был утверждён главным тренером сборной Болгарии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Петров завершил карьеру футболиста ещё в 2001 году. В скором времени он начал работать тренером в родной Болгарии. С 2013 по 2019 год Ясен возглавлял китайские клубы.

Дебют Петрова в качестве главного тренера болгарской национальной команды придётся на первый матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Швейцарии, который пройдёт 25-го марта.

Соперниками сборной Болгарии в отборе на чемпионат мира 2022 году будут команды Италии, Швейцарии, Северной Ирландии и Литвы.