​Тренер сменил сборную Чили на сборную Колумбии

Рейнальдо Руэда в среду покинул тренерский мостик сборной Чили после трёх лет работы. Уже на следующий день 63-летний специалист возглавил сборную Колумбии, о чём объявила местная футбольная федерация.

Руэда в своей карьере уже дважды тренировал национальную сборную Колумбии. Впервые это случилось в 2002 году на временной основе, а второй раз – в период с 2004 по 2006 год.

Стоит сказать, что сборные Чили и Колумбии являются соседями по турнирной таблице южноамериканской части отбора на чемпионат мира-2022. Команды занимают шестое и седьмое места соответственно, имея по четыре очка.