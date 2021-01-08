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Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

08 Января 2021, 08:16,

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Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом информирует издание De Telegraaf.

Как рассказала дочь Блаттера Корин, в настоящий момент состояние 84-летнего Йозефа наладилось. С каждым днем он восстанавливается, однако ему нужен полный покой.

Напомним, что Блаттер занимал пост президента международной федерации футбола с 1998-го по 2015-й год.

В 2015 году швейцарская генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Блаттера по подозрению в преступной халатности и присвоении финансов. Экс-главу ФИФА обвинили в незаконной выплате двух миллионов франков тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Йозеф Блаттер
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