Блаттер госпитализирован в тяжёлом состоянии

Экс-глава ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом информирует издание De Telegraaf.

Как рассказала дочь Блаттера Корин, в настоящий момент состояние 84-летнего Йозефа наладилось. С каждым днем он восстанавливается, однако ему нужен полный покой.

Напомним, что Блаттер занимал пост президента международной федерации футбола с 1998-го по 2015-й год.

В 2015 году швейцарская генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Блаттера по подозрению в преступной халатности и присвоении финансов. Экс-главу ФИФА обвинили в незаконной выплате двух миллионов франков тогдашнему президенту УЕФА Мишелю Платини.