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Президент ФИФА верит, что болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира 2022 года

07 Января 2021, 20:46,

Евро-Футбол.Ру

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил катарский стадион «Лусаил» - один из объектов, принимающих матчи будущего чемпионата мира 2022 года. Его визит случился через 24 часа после встречи итальянца с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Высокопоставленные чиновники обсуждали реализацию проектов в преддверии будущего первенства.

Во время своего нахождения в Катаре президент ФИФА выразил надежду, что матчи чемпионата мира 2022 года пройдут со зрителями. Важную роль в этом будем играть успешность вакцины от COVID-19.

Мировое первенство пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино
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