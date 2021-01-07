Президент ФИФА верит, что болельщики смогут посетить матчи чемпионата мира 2022 года

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил катарский стадион «Лусаил» - один из объектов, принимающих матчи будущего чемпионата мира 2022 года. Его визит случился через 24 часа после встречи итальянца с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом аль-Тани. Высокопоставленные чиновники обсуждали реализацию проектов в преддверии будущего первенства.

Во время своего нахождения в Катаре президент ФИФА выразил надежду, что матчи чемпионата мира 2022 года пройдут со зрителями. Важную роль в этом будем играть успешность вакцины от COVID-19.

Мировое первенство пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.