Известный в прошлом футболист Хавьер Маскерано трудоустроился в Ассоциации футбола Аргентины. Маскерано будет работать в департаменте методологии и развития, связанным с национальными командами страны. Об этом сообщила пресс-служба сборной Аргентины.

Маскерано завершил карьеру в конце прошлого года в возрасте 36 лет. Последним клубом аргентинского футболиста стал «Эстудиантес». Ранее Маскерано выступал за многие известные клубы. В Европе Хавьер играл за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».

Хавьер Маскерано провёл 147 матчей за сборную Аргентины и отметился тремя забитыми мячами.