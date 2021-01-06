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Маскерано трудоустроился в Ассоциации футбола Аргентины

06 Января 2021, 16:32,

Евро-Футбол.Ру

Известный в прошлом футболист Хавьер Маскерано трудоустроился в Ассоциации футбола Аргентины. Маскерано будет работать в департаменте методологии и развития, связанным с национальными командами страны. Об этом сообщила пресс-служба сборной Аргентины.  

Маскерано завершил карьеру в конце прошлого года в возрасте 36 лет. Последним клубом аргентинского футболиста стал «Эстудиантес». Ранее Маскерано выступал за многие известные клубы. В Европе Хавьер играл за «Вест Хэм», «Ливерпуль» и «Барселону».

Хавьер Маскерано провёл 147 матчей за сборную Аргентины и отметился тремя забитыми мячами.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Аргентины, Хавьер Маскерано
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