Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Бенитес может возглавить сборную Чили

06 Января 2021, 12:16,

Динамо Москва

Испанский специалист Рафаэль Бенитес рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера сборной Чили, об этом сообщает издание todomercadoweb.

Однако в настоящий момент наставник до сих пор связан трудовым договором с китайским клубом «Далянь Ифан», а компенсация за досрочный разрыв слишком большая, чтобы прямо сейчас предпринимать попытки ухода.

Ранее СМИ сообщали, что в списке кандидатов на пост рулевого сборной Чили фигурирует итальянец Лучано Спаллетти. Однако у федерации футбола Чили нет достаточно денег, чтобы удовлетворить запросы тренера по зарплате.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рафаэль Бенитес, Сборная Чили
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»