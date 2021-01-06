Бенитес может возглавить сборную Чили

Испанский специалист Рафаэль Бенитес рассматривается в качестве претендента на пост главного тренера сборной Чили, об этом сообщает издание todomercadoweb.

Однако в настоящий момент наставник до сих пор связан трудовым договором с китайским клубом «Далянь Ифан», а компенсация за досрочный разрыв слишком большая, чтобы прямо сейчас предпринимать попытки ухода.

Ранее СМИ сообщали, что в списке кандидатов на пост рулевого сборной Чили фигурирует итальянец Лучано Спаллетти. Однако у федерации футбола Чили нет достаточно денег, чтобы удовлетворить запросы тренера по зарплате.