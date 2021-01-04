Спаллетти может возглавить сборную Чили

Итальянский тренер Лучано Спаллетти, известный по работе в петербургском «Зените», «Роме» и миланском «Интере», может возглавить национальную сборную Чили. Об этом информирует издание Alairelibre.

Согласно данным источника, 61-летний специалист заинтересован в этом предложении, однако есть два препятствия. Первое - финансовое. У федерации футбола Чили нет достаточно денег, чтобы удовлетворить запросы Спаллетти по заработной плате. Второе препятствие - язык. Лучано не разговаривает по-испански.

Последним местом работы тренера был миланский «Интер», который он покинул в конце мая 2019-го года.