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Спаллетти может возглавить сборную Чили

04 Января 2021, 13:45,

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Итальянский тренер Лучано Спаллетти, известный по работе в петербургском «Зените», «Роме» и миланском «Интере», может возглавить национальную сборную Чили. Об этом информирует издание Alairelibre.

Согласно данным источника, 61-летний специалист заинтересован в этом предложении, однако есть два препятствия. Первое - финансовое. У федерации футбола Чили нет достаточно денег, чтобы удовлетворить запросы Спаллетти по заработной плате. Второе препятствие - язык. Лучано не разговаривает по-испански.

Последним местом работы тренера был миланский «Интер», который он покинул в конце мая 2019-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лучано Спаллетти, Сборная Чили
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