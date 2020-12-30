​Роналду назвал футбольную мечту, которую ещё не осуществил

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поговорил о своей футбольной мечте.

«Я выигрывал трофеи со всеми клубами, за которые играл. Но выиграть чемпионат мира – моя мечта», - сказал Роналду AP News.

Звёздный португалец выразил надежду, что будет играть в футбол ещё много лет. В феврале Роналду отпразднует свой 36-й день рождения.

Стоит сказать, что со сборной Португалии Криштиану Роналду выигрывал чемпионат Европы в 2016 году. Тогда португальцы обыграли в финале французов с минимальным счётом 1:0. Роналду в финальной игре получил травму и был заменён ещё в первом тайме.