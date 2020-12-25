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​Калиниченко: «Четвертьфинал сборной Украины на чемпионате мира круче, чем четвертьфинал сборной России»

25 Декабря 2020, 22:41,

fratria.ru

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко сравнил достижения сборных Украины и России. В 2006 году украинская сборная добралась до четвертьфинала чемпионата мира, где крупно проиграла будущим триумфаторам в лице сборной Италии. Спустя двенадцать лет до четвертьфинала мундиаля добралась уже сборная России, уступившая по пенальти Хорватии.

«Какое из этих достижений круче? Я считаю, что у нас было круче. Потому что это было первое участие на чемпионате мира. Мы не знали этого, у нас опыта никакого не было. Как нас провожали и встречали – это фантастика», - сказал Калиниченко в программе «Футбольный хейт» на YouTube.

Отметим, что Максим Калиниченко играл за сборную Украины на чемпионате мира 2006 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Украины, Максим Калиниченко
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