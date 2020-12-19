Ван Галь может возглавить сборную Чили

Голландский специалист Луи ван Галь, известный по работе в амстердамском «Аяксе» каталонской «Барселоне», мюнхенской «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», может возобновить тренерскую карьеру.

Согласно информации издания Voetbal International, 69-летний тренер рассматривается в качестве претендента на пост рулевого национальной сборной Чили.

Также в списке кандидатов фигурируют Хосе Пекерман и Луис Фелипе Сколари.

Нынешний наставник чилийской команды Рейнальдо Руэда, соглашение которого рассчитано до лета 2022 года, близок к уходу со своего поста из-за желания вернуться на родину.