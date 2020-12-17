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​Гимн сборной России могут включить, если команда выйдет в финал чемпионата мира

17 Декабря 2020, 18:30,

Евро-Футбол.Ру

В четверг Спортивный арбитражный суд Лозанны сократил срок дисквалификации для российского спорта за нарушение антидопинговых правил до 16 декабря 2022 года.

Сборная России в случае попадания на чемпионат мира не сможет выступать в Катаре под своим флагом и со своим гимном. Однако стоит заметить, что финал чемпионата мира запланирован на 18 декабря. Таким образом, в случае попадания в финал российские футболисты смогут рассчитывать хотя бы на гимн и на демонстрацию своего флага. Название же команды для финала вряд ли можно будет изменить на сборную России.

Добавим, что чемпионат мира 2022 года пройдёт в ноябре-декабре из-за климатических особенностей – в июне-июле в Катаре очень жарко.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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