​В случае попадания на чемпионат мира сборная России сыграет под нейтральным флагом – решение CAS

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17 Декабря 2020, 17:41,
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Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес решение по нашумевшему делу между РУСАДА и ВАДА. Как известно, в декабре прошлого года за нарушение антидопинговых правил исполком ВАДА дисквалифицировал российский спорт на четыре года.
CAS сократил срок санкций до двух лет, о чём говорится в опубликованном документа на сайте суда. Срок санкций истекает 16 декабря 2022 года, то есть сборная России не сможет сыграть под своим флагом на чемпионате мира в Катаре в случае преодоления квалификационного барьера.
Также CAS назначил сумму штрафа для российской стороны – 1,27 миллиона долларов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России
Да не попадут.) Пройти Хорватию,Словакию и Словению нынешнему поколению российских игроков не реально.
Когда нефть отдадут в безвозмездное пользование.