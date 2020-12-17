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​В случае попадания на чемпионат мира сборная России сыграет под нейтральным флагом – решение CAS

17 Декабря 2020, 17:41,

Depositphotos

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес решение по нашумевшему делу между РУСАДА и ВАДА. Как известно, в декабре прошлого года за нарушение антидопинговых правил исполком ВАДА дисквалифицировал российский спорт на четыре года.

CAS сократил срок санкций до двух лет, о чём говорится в опубликованном документа на сайте суда. Срок санкций истекает 16 декабря 2022 года, то есть сборная России не сможет сыграть под своим флагом на чемпионате мира в Катаре в случае преодоления квалификационного барьера.

Также CAS назначил сумму штрафа для российской стороны – 1,27 миллиона долларов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (3)
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1
ILLNAT
17 Декабря 2020, 19:11

Да не попадут.) Пройти Хорватию,Словакию и Словению нынешнему поколению российских игроков не реально.

1
Admiral
17 Декабря 2020, 18:13
Конченные... Когда уже этот идиотизм прекратится?
0
HG2017
17 Декабря 2020, 18:33

Когда нефть отдадут в безвозмездное пользование.

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