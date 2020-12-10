«Русские перед нами в долгу»: Как в Хорватии отреагировали на встречу с Россией в отборе на чемпионат мира

В начале недели в Цюрихе прошла жеребьёвка европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года. Из первой корзины сборная России получила в соперники сборную Хорватии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обратило внимание на то, о чём писали хорватские СМИ после жеребьёвки.

24Sata: Русские перед нами в долгу

Очень много друзей и старых знакомых попали в одну группу со сборной Хорватии. В своё время мы уже играли против Мальты, Словакии, России и Словении. С россиянами мы встречались на их после на последнем чемпионате мира и выиграли по пенальти.

Русские перед нами в долгу. Если кто-то не помнит, мы вывели их на чемпионат Европы 2008 года благодаря своей победе на «Уэмбли». Если бы та игра завершилась со счётом 2:2, сборная Англии отправилась бы на Евро. Но мы тогда выиграли со счётом 3:2, поэтому на Евро отправилась команда России. В итоге на том турнире она добралась до полуфинала, а без нас и без гола Младена Петрича они сидели бы дома.

В целом, наша группа неудобная. Могло быть проще, но и могло быть и гораздо сложнее. С Россией нас ждут два очень сложных матча. Можно вспомнить, что в том-таки отборе на Евро-2008 мы дважды сыграли со счётом 0:0. Словаки и словенцы должны быть ниже нас и россиян, однако они будут очень мотивированы, желая добиться реванша.

Sportske Novosti: Славянская группа

Мы ожидаем, что это будет группа Хорватии, но не можем быть совсем спокойны. Команде придётся постоянно играть на высоком уровне, чтобы занять первое место. Знакомая команда Словакии и команда России очень хороши. Первых мы обыграли с общим счётом 7:1 в прошлом отборе, а вторых – только по пенальти на чемпионате мира 2018 года.

Сборная Хорватии не сможет рассчитывать на гарантированные очки ни в одном из матчей против России, Словакии и Словении. С другой стороны, эти команды в играх друг с другом будут терять очки, что может пойти нам на руку.

В России мы вышли в финал первого чемпионата мира на славянской земле. Теперь у нас есть славянская группа со старыми противниками, для изучения которых вряд ли понадобятся скауты. Это буде весело, может даже напряжённо и драматично, но у сборной Хорватии есть все козыри, чтобы рассчитывать на первое место. Мы входим в цикл без страха и с оптимизмом, но с полным пониманием того, что в матчах против таких соперников можно поскользнуться.

Gol: Сборная России – главный конкурент

Сборной Хорватии повезло с соперником из второй корзины, но не повезло с соперниками из третьей и четвёртой корзин. Сборная Словакия – хороший жребий, а вот сборные России и Словении из своих корзин – нет.

Сборная России – наш главный конкурент в борьбе за первое место в группе. Хорватия выбила Россию на их домашнем чемпионате мира по итогам той драмы с серией пенальти. Вне всяких сомнений, россияне захотят реванша. Взять реванш в данном случае означает занять первое место и получить прямую путёвку на чемпионат мира в Катар.

Slobodna Dalmacija: Сборную России не стоит бояться

Из третьей корзины нам достался самый сложный из возможных соперников – сборная России. На ум сразу же приходит четвертьфинал последнего чемпионата мира, когда сборная Хорватии выиграла только по пенальти. Тот матч показал, насколько неудобны для нас россияне, хотя тот факт, что мы не проиграли им ни одного из четырёх очных матчей, положителен.

По сравнению с домашним чемпионатом мира в составе сборной России уже нет легендарного голкипера Игоря Акинфеева, завершившего международную карьеру. Но остальные футболисты играют. Фернандес, Дзагоев, Дзюба, Черышев, Кузяев, братья Миранчуки, Зобнин… И тренирует их всё так же Станислав Черчесов. Большая часть команды играет за российские клубы. Там играют и члены нашей сборной, такие как Никола Влашич, Деян Ловрен и Филип Уремович. Их информация будет иметь важное значения для тактической подготовки.

В целом сборная России – хорошая, опасная, неудобная, но и непредсказуемая команда. Она заслуживает уважения, но это ни в коем случае тот соперник, которого должен бояться вице-чемпион мира.