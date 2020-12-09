Нападающий сборной Мальты Фаруджа: «Знаю, что некоторые игроки сборной России выступают в Европе»

Нападающий сборной Мальты Жан-Поль Фаруджа в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

- Как вы оцениваете группу?

- Все команды в нашей группе очень интересные и сильные. В матчах с ними каждый футболист нашей команды может показать себя с лучшей стороны.

- Знаете что-то о вашем первом сопернике, с которым играть уже в марте, сборной России?

- Если честно, то очень мало. Я знаю, что некоторые игроки выступают в Европе, но против сборной России мы никогда не играли и не изучали ее. Теперь у нас будет такая возможность, мы будем готовиться.

- Какие задачи у сборной Мальты в отборочном цикле?

- Каждая игра начинается со счета 0:0. У нас всегда есть шансы, главное, чтобы мы могли ими воспользоваться. Мы готовы к встрече с любым соперником вне зависимости от рейтинга и выходим на поле, чтобы показать себя с лучшей стороны. Главное, сохранять моральный дух и, конечно, оставаться на позитиве, тогда результат придет.

Сергей Румянцев