Экс-защитник сборной Словении Бречко: Хорватия - фаворит нашей группы

Бывший защитник сборной Словении Миши Бречко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил жеребьёвку отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

- Как вам жеребьевка?

- Мне кажется, сборной Словении не очень повезло с жеребьевкой. Группа досталась очень серьезная, а фаворитом, как мне кажется, является Хорватия. Шансы же трех других команд примерно равны.

- Вы знаете что-нибудь о нынешней сборной России?

- На самом деле, не так много. У России есть и были хорошие игроки, с ней будет непросто. Я полагаю, что если сборная Словении хочет выходить на чемпионат мира, то она обязана набирать 4 очка в двух матчах со сборной России, а это будет очень непросто.

- Словении сейчас это по силам?

- У Словении был очень плохой период, но, как мне кажется, сейчас сборная прогрессирует. Она выглядит лучше, чем последние годы. Однако, существуют проблемы со стабильностью, мы действительно можем обыграть любую команду в группе, но также мы запросто можем уступить даже более слабой команде. Если Словения будет стабильнее, она поборется за билет в Катар.

- Было бы символично снова сыграть с Россией в ноябре?

- Ха, да-да. Но встретимся мы уже совсем скоро, в марте, это будет интересно.

Сергей Румянцев