Назван календарь отбора ЧМ-2022 для сборной России

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08 Декабря 2020, 21:50,
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ФИФА опубликовала расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России проведёт свои матчи в следующие даты:
24.03 Мальта – Россия
27.03 Россия – Словения
30.03 Словакия – Россия
01.09 Россия – Хорватия
04.09 Кипр – Россия
07.09 Россия – Мальта
08.10 Россия – Словакия
11.10 Словения – Россия
11.11 Россия – Кипр
14.11 Хорватия – Россия
Напомним, что в финальную часть чемпионата мира пробьются победители 10 групп. Сборные, занявшие вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций, поспорят в плей-офф еще за три путевки на турнир.
Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России