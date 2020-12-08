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Назван календарь отбора ЧМ-2022 для сборной России

08 Декабря 2020, 21:50,

Global Look Press

ФИФА опубликовала расписание матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России проведёт свои матчи в следующие даты:

24.03 Мальта – Россия

27.03 Россия – Словения

30.03 Словакия – Россия

01.09 Россия – Хорватия

04.09 Кипр – Россия

07.09 Россия – Мальта

08.10 Россия – Словакия

11.10 Словения – Россия

11.11 Россия – Кипр

14.11 Хорватия – Россия

Напомним, что в финальную часть чемпионата мира пробьются победители 10 групп. Сборные, занявшие вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций, поспорят в плей-офф еще за три путевки на турнир.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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