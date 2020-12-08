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Сборная Катара может быть включена в группу А отбора ЧМ-2022 среди команд из Европы

08 Декабря 2020, 21:33,


Сборная Катара  станет участником отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди европейских команд. По данным the Daily Mail, азиатская команда будет играть вне зачёта, то есть, проведет ряд товарищеских матчей с соперниками из Европы. Напомним, что турнир пройдет именно в Катаре, куда местная сборная пробилась заранее на правах хозяев.

Что касается группы, где может играть сборная Катара, то из 10 вариантов доступен только один, ведь в пяти группах по шесть команд, а в еще пяти - по пять, но в каждой, кроме группы А, есть финалисты Лиги наций, которые через год определят победителя турнира во время паузы на международные матчи.

Получается, что соперниками Катара станут сборные Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Катара
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