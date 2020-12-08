Сборная Катара может быть включена в группу А отбора ЧМ-2022 среди команд из Европы

Сборная Катара станет участником отборочного турнира чемпионата мира 2022 года среди европейских команд. По данным the Daily Mail, азиатская команда будет играть вне зачёта, то есть, проведет ряд товарищеских матчей с соперниками из Европы. Напомним, что турнир пройдет именно в Катаре, куда местная сборная пробилась заранее на правах хозяев.

Что касается группы, где может играть сборная Катара, то из 10 вариантов доступен только один, ведь в пяти группах по шесть команд, а в еще пяти - по пять, но в каждой, кроме группы А, есть финалисты Лиги наций, которые через год определят победителя турнира во время паузы на международные матчи.

Получается, что соперниками Катара станут сборные Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана.