УЕФА предупредил РФС за поведение сборной России

Дисциплинарный комитет УЕФА сделал предупреждение РФС. Причиной стала игра сборной России против Турции в Лиге наций. В том матче команда Станислава Черчесова заработала себе в пассив четыре желтых и одну красную карточку, а сам поединок завершился со счетом 3:2 в пользу турецких футболистов.

Напомним, что сборная России завершила Лигу наций двумя поражениями кряду и не смогла завоевать право на выход в Лигу А. Также осенние неудачи повлияли на непопадание во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира.

За выход в финальную часть чемпионата мира 2020 года россияне поспорят с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.