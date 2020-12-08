Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

УЕФА предупредил РФС за поведение сборной России

08 Декабря 2020, 20:14,

Global Look Press

Дисциплинарный комитет УЕФА сделал предупреждение РФС. Причиной стала игра сборной России против Турции в Лиге наций. В том матче команда Станислава Черчесова заработала себе в пассив четыре желтых и одну красную карточку, а сам поединок завершился со счетом 3:2 в пользу турецких футболистов.

Напомним, что сборная России завершила Лигу наций двумя поражениями кряду и не смогла завоевать право на выход в Лигу А. Также осенние неудачи повлияли на непопадание во вторую корзину при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира.

За выход в финальную часть чемпионата мира 2020 года россияне поспорят с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, РФС, УЕФА
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле