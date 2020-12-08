Баринов: «Постараемся выйти с первого места на ЧМ-2022»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов, выступающий на клубном уровне за московский «Локомотив», поделился впечатлениями от результатов жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2022-го года.

«Практически все команды равны. За исключением двух соперников, которых мы на голову сильнее. Постараемся подойти ко всем играм с полной концентрацией. Постараемся выйти с первого места», - рассказал хавбек в беседе с пресс-службой национальной команды.

Напомним, что российские футболисты сыграют в одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 будут проходить с марта по ноябрь следующего года.