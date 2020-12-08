Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Баринов: «Постараемся выйти с первого места на ЧМ-2022»

08 Декабря 2020, 10:13,

ФК "Локомoтив"

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов, выступающий на клубном уровне за московский «Локомотив», поделился впечатлениями от результатов жеребьевки квалификационного раунда чемпионата мира 2022-го года.

«Практически все команды равны. За исключением двух соперников, которых мы на голову сильнее. Постараемся подойти ко всем играм с полной концентрацией. Постараемся выйти с первого места», - рассказал хавбек в беседе с пресс-службой национальной команды.

Напомним, что российские футболисты сыграют в одной группе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой. Матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 будут проходить с марта по ноябрь следующего года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Дмитрий Баринов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер