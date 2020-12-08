«Боевая группа»: Дзюба отреагировал на жеребьёвку квалификации ЧМ-2022

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от результатов жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года.

«Боевая группа», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

Соперниками сборной России стали национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Поединки квалификационного турнира будут проходить с марта по ноябрь следующего года.

Напомним, что 32-летний бомбардир пропустил несколько последних поединков сборной России из-за скандала. В сети было опубликовано видео интимного характера с участием Дзюбы.