«Боевая группа»: Дзюба отреагировал на жеребьёвку квалификации ЧМ-2022

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08 Декабря 2020, 08:59,
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Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба поделился впечатлениями от результатов жеребьевки отборочного раунда чемпионата мира 2022-го года.
«Боевая группа», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».
Соперниками сборной России стали национальные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Поединки квалификационного турнира будут проходить с марта по ноябрь следующего года.
Напомним, что 32-летний бомбардир пропустил несколько последних поединков сборной России из-за скандала. В сети было опубликовано видео интимного характера с участием Дзюбы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба