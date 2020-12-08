Есть ли у сборной Украины шансы выйти на чемпионат мира 2022 года

В понедельник состоялась жеребьёвка европейской части отбора на чемпионат мира, который через два года пройдёт в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило обратить внимание на результаты жеребьёвки для сборной Украины. Есть ли у молодой команды Андрея Шевченко шансы получить билет на мундиаль?

Само по себе попадание на чемпионат мира для любой европейской сборной не из числа «топ» является поводом для гордости. Дело в том, что завоевать билет на мундиаль действительно непросто. В Катаре, например, Европу представят только 13 сборных. Прямые билеты получат 10 победителей групп, ещё 3 путёвки в стыках разыграют вторые места отборочных групп и две команды из Лиги наций – лучшие из победителей групп, кто финиширует ниже второго места.

На прямой билет на чемпионат мира сборной Украины вряд ли можно рассчитывать. Да, в футболе случается всякое, просто доставшаяся «жёлто-синим» из первой корзины сборная Франции на сегодняшний день является сформированной топ-командой. Французы не находятся на этапе перестройки, не проходят смену поколений… У Дидье Дешама нет глобальных проблем и огромный выбор на каждую позицию. Есть ли шансы, что «трёхцветные» дадут слабину? В одном конкретном матче – возможно, на дистанции – вряд ли.

Если взять последние пять отборочных циклов сборной Франции на чемпионаты Европы и мира, то команда дважды заняла не первое, а второе место – в квалификациях на мундиали 2010 и 2014 года. В первом случае «трёхцветных» сумела обойти Сербия из-за того, что они дважды споткнулись о румын, вообще не боровшихся ни за что и финишировавших даже ниже Литвы. Во втором случае французов обошли испанцы, что сложно назвать провалом. Тогда, кстати, Франция играла в «стыках» с Украиной. «Жёлто-синие» поверили в себя, победив 2:0 в Киеве, но спустя пару дней в Сен-Дени уже французы были сильнее – 3:0. С тех пор команды пересекались лишь однажды, и украинцы тоже предпочитают об этом не вспоминать – 1:7 в недавнем октябрьском товарищеском поединке. Возьмёт ли команда Андрея Шевченко реванш в отборе на мундиаль? Разве что во снах, уж давайте будем объективными.

Пожалуй, сборной Украины можно рассчитывать разве что на то, чтобы «ущипнуть» Францию, забрав какие-то очки. А вот с остальными соперниками по группе команда Андрея Шевченко способна не просто бороться, а выигрывать.

Из третьей корзины «жёлто-синим» попалась сборная Финляндии. Уже под руководством Андрея Шевченко украинцы дважды обыграли финнов в отборе на чемпионат мира 2018 года, но это мало о чём говорит. За последние пару лет команда Финляндии серьёзно окрепла и заставила всех с собой считаться. Доказательство этому – дебютный выход команды на чемпионат Европы. В квалификации финны заняли второе место в своей группе после Италии, обойдя Грецию и Боснию и Герцеговину.

Из корзины под номером четыре сборной Украины достался, пожалуй, самый сложный соперник из возможных – сборная Боснии и Герцеговины. Это достаточно крепкая команда, хотя в своей истории она лишь раз выступила на крупном турнире – на чемпионате мира 2014 года. В последние годы боснийцы как-то неважно проводят отборы, команде где-то не хватает стабильности, а где-то и мастерства. Впрочем, конкурировать с Украиной Босния и Герцеговина наверняка будет стараться. Команды ранее не пересекались.

Последним соперником украинцев стала команда Казахстана. Эта сборная вряд ли будет бороться за второе место, но при этом её нельзя недооценивать. Казахстанцы точно не станут мириться со статусом поставщиков очков для других – команда будет стараться навязывать борьбу в каждом матче, особенно на своём поле. Потери очков в играх с Казахстаном могут стоить тем же украинцам дорого.

Если говорить о шансах, то сборная Франции в этой группе должна уверенно занимать первое место. За второе место должны бороться команды Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Глядя на игру в последние годы, команда Андрея Шевченко выглядит фаворитом в этом трио. Украинцы действительно показывают современный футбол, стараются играть в короткий быстрый пас. Впрочем, помимо расклада сил с некоторых пор нужно делать поправку и на пандемию. Минувшей осенью сборная Украины играла составом, который был очень далёк от оптимального. Если к старту отбора эпидемиологическая ситуация не улучшится, а пока что этим, увы, не пахнет, то такие вот кадровые проблемы могут повлиять на ход отбора.

Подводя итоги, можно сделать такой вывод – если у сборной Украины не будет кадровых проблем на фоне пандемии, то команда имеет хорошие шансы занять второе место в группе и попасть в «стыки». Дальше всё будет зависеть от жребия. Учитывая качество игры, которое команда Андрея Шевченко демонстрирует в последние годы, когда играет основным составом, украинцы должны верить в свои силы.