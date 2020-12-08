Жеребьёвка оказалась благосклонна: У России есть шансы на прямое попадание на чемпионат мира-2022

В понедельник состоялась жеребьёвка отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Россия узнала соперников, у которых будет оспаривать поездку в Катар. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о шансах нашей национальной команды.

Отбор к чемпионату мира 2022 года для европейских сборных будет довольно жёстким. Чтобы отправиться в Катар, необходимо выиграть свою группу. Второе место даст лишь путёвку в стыковые игры, где надо будет пройти несколько раундов плей-офф. Иными словами, сборной России либо необходимо выиграть группу, либо хотя бы стать второй, чтобы побороться за билет в Катар.

Сборная России попала при жеребьёвке в третью корзину, поэтому мы все ждали гранда в соперники. Однако даже из первого пота был шанс получить соперника, с которым можно играть. Хорваты и датчане сильны, но всё же у обеих команд очень многое зависит от поколения. Так что именно кого-то из этой пары хотелось бы видеть нашим соперником. В итоге нам выпали именно балканцы. С одной стороны, хорваты носят гордое имя вице-чемпионов мира. Тем не менее сейчас у хорватов идёт смена поколений – Ракитич и Модрич покидают национальную команду, а новых звёзд такого уровня пока у «шашечных» нет. Безусловно, Влашич и Ковачич создадут проблемы нашей сборной, но всё же из всего списка корзины А это один из лучших вариантов.

Вторая корзина уже не была столько страшной — с любой из команд так или иначе можно соперничать. Пожалуй, точно не хотелось попадать на Швейцарию, Польшу, Швецию или Австрию (Украина нашим соперником стать не могла в принципе), остальные же пять команд выглядели вполне по зубам. В итоге выпала сборная Словакии. Опять же после ухода Марека Гамшика звезды такого уровня в этой команде нет, что внушает определенные надежды. Со сборной Словакии играть можно, и опять же из всех возможных вариантов это не самый плохой.

Из четвёртой корзины любой соперник для команды, ставящей задачу пробиться на чемпионат мира, не выглядел страшным. Тем не менее можно сказать, что нам выпал не самый лучший вариант. В Словении как раз подрастает неплохое поколение, так что это сборная будет кусачей, и нашей команде не будет просто. В общем, из четвёртой корзины можно было получить кого-то попроще, но всё же жаловаться на соперника из этого пота точно не стоит.

Из пятой и шестой корзин нам выпали сборные Кипра и Мальты. Если смотреть на другие возможные варианты, то можно было бы получить и более простого соперника. Однако всё же всерьёз жаловаться на островитян не стоит, раз мы мечтаем о путёвке в Катар.

Если суммировать, то мы можем быть довольны. По крайней мере жеребьёвка дала нашей сборной шанс даже на прямую путёвку на чемпионат мира. Просто не будет, но мы этого и не ждали. Тем не менее, бороться мы должны и с хорватами, и со словаками. При этом не стоит скидывать со счетов словенцев, да и киприоты могут оказаться кусачими. Отчасти это может быть даже на руку нам, ведь они могут очки отобрать и у тех же хорватов со словаками. Отбор к чемпионату мира стартует уже в марте будущего года, осталось ждать совсем недолго. По крайней мере сборная России может смотреть со сдержанным оптимизмом в будущее.

Андрей Центров