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Брага: «Скорее всего, сборная России не попадет на чемпионат мира в Катаре»

07 Декабря 2020, 23:47,

Евро-Футбол.Ру

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил сомнения в удачном исходе квалификации ЧМ-2022 для сборной России. Напомним, она сыграет на групповом этапе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

- Конечно, результаты жеребьёвки бывают хуже, когда ты находишься в третьей корзине. Очень ровная группа, где есть несколько сборных, которые могут думать о первом месте. Думаю, все команды в этой группе способны набрать какие-то очки, и даже Мальта, особенно дома. Она тоже соперник, а не просто спарринг-партнёр.

Скорее всего, сборная России не попадет на чемпионат мира в Катаре, у неё мало шансов. Доставшаяся группа чуть увеличивает эти шансы, потому что нет такого топового соперника из первой корзины, как Франция, Англия, Германия или Испания. Но всё-таки у россиян есть много соперников – те же Словакия и Словения могут сыграть немалую роль, не говоря уже о Хорватии, да и Кипр я не сбрасывал бы со счетов.

Второе место даст путь только в стыки, поэтому надо сразу играть хорошо. В квалификации Евро-2020 расклады у сборной России были лучше. Да, из первой корзины тогда досталась Бельгия, но в финальную часть турнира автоматически шли два места, и Россия объективно была сильнее Шотландии и Казахстана.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Микаэль Брага, Чм-2022
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