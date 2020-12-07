Манчини – о жеребьевке: «Эту группу нельзя недооценивать»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная Италии сыграет в группе C со Швейцарией, Северной Ирландией, Болгарией, Литвой.

«Эту группу не следует недооценивать. Сборная Швейцарии – одна из самых сильных команд из второй корзины, они бы вполне могли находиться и в первой.

Наша цель – выйти из группы, будем следовать ей.

Чемпионат Европы? Мы хотим выиграть его, понимаем, что это будет непросто, потребуется немного удачи. Я пока ещё не определился с составом, буду оценивать готовность футболистов в мае, а затем делать выбор», - цитирует Манчини Sky Sport Italia.