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Щербаченко: «Черчесову нужна доброжелательная коммуникация с тренерами клубов»

07 Декабря 2020, 22:30,

twitter.com

Бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал, что должен сделать тренерский штаб сборной России при подготовке к старту отборочного турнира ЧМ-2022. Напомним, что отечественная национальная команда попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

- У нас трудный опыт матчей со Словакией и Словенией. Понятно, что Хорватия будет фаворитом по именам, но фаворитом ли по игре, вопрос. До начала отборочного цикла в марте-месяце может произойти разное, и сейчас трудно давать прогноз. Но тренерский штаб сборной России должен разработать чёткий план.

Необходим расширенный список игроков. Первые матчи, в которых очень не хотелось бы терять очки, пройдут вскоре после зимних клубных сборов, поэтому важно, как футболисты подготовятся в своих клубах. Может так получиться, что те, кто считаются первыми номерами сборной, подойдут к тому времени не в форме, и Черчесову придётся опираться на второй, а то и на третий состав. Поэтому тренерский штаб сборной должен выстроить доброжелательную коммуникацию с тренерами клубов, чтобы можно было корректировать состояние сборников с расчетом уже не на контрольные, а на официальные матчи.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Фёдор Щербаченко, Чм-2022
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Комментарии (1)
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Doctor7
07 Декабря 2020, 23:49

Интересно говорит Щербаченко! Только что из клуба ушёл, но советы давать может. Что же он не был доброжелательным с игроками своими. руководством клуба, с судьями и т.д. по списку. Кому, как не ему знать. что доброжелательность тренера, без строгости быстро приведёт к развалу коллектива. Знаете высказывание: "Боится, значит уважает"? Вот так тренеры всех футбольных команд и поступают. А что касается интервью Черчесова, так там он сказал всё нормально. Это журналюги всё переиначили и высосали скандал из пальца. А кто повелся на эту статью. тот ничего не понимает. Я удивляюсь, что за люди у нас министры спорта? Это безвольные, безынициативные исполнители и говорящие головы. Вот сегодня или вчера министр спорта высказался в сети, что нельзя так говорить о спортсменах и другую чушь нёс. Он вообще не понимает, что происходило во время интервью и после него. Диванные эксперты и журналюги превозносят Миранчуков, Чалова, называют их Золотой резерв. А какая от них польза в сборной? Никакой.Вот и сказал это тренер сборной.То есть сказал правду, какая она есть. А что цсковцы и спартаковцы обиделись и назвали его физруком, так это они не правы. Чалов и за ЦСКА не забивает и пользы от него на поле ноль. Так что внимательнее надо быть всяким высказывающимся тренерам и министрам спорта. Мы же тоже всё видим! Верно я говорю, Ребята?

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