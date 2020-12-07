Щербаченко: «Черчесову нужна доброжелательная коммуникация с тренерами клубов»

Бывший главный тренер «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал, что должен сделать тренерский штаб сборной России при подготовке к старту отборочного турнира ЧМ-2022. Напомним, что отечественная национальная команда попала в одну группу с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

- У нас трудный опыт матчей со Словакией и Словенией. Понятно, что Хорватия будет фаворитом по именам, но фаворитом ли по игре, вопрос. До начала отборочного цикла в марте-месяце может произойти разное, и сейчас трудно давать прогноз. Но тренерский штаб сборной России должен разработать чёткий план.

Необходим расширенный список игроков. Первые матчи, в которых очень не хотелось бы терять очки, пройдут вскоре после зимних клубных сборов, поэтому важно, как футболисты подготовятся в своих клубах. Может так получиться, что те, кто считаются первыми номерами сборной, подойдут к тому времени не в форме, и Черчесову придётся опираться на второй, а то и на третий состав. Поэтому тренерский штаб сборной должен выстроить доброжелательную коммуникацию с тренерами клубов, чтобы можно было корректировать состояние сборников с расчетом уже не на контрольные, а на официальные матчи.