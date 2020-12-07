Черчесов вступил в перепалку с шоуменом Позовым

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время прямой трансляции на официальном канале сборной на «Ютубе» отреагировал на критику со стороны шоумена Дмитрия Позова, который заявил, что наставник нашей национальной команды оправдывается за поражение от сборной Сербии (0:5).

«У меня складывается впечатление, что вы по-русски плохо понимаете. Кто оправдывается? Когда вопрос задают, главный тренер отвечает, а не оправдывается. Мы не оправдываемся, а говорим», - сказал Черчесов.

Сегодня, 7 декабря, в Цюрихе состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Наша сборная сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.