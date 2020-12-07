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Уткин: «У нас очень сложная группа»

07 Декабря 2020, 21:26,

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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Нужно играть без провалов. Нет проходных матчей. Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная.  В свете этих обстоятельств - у нас очень сложная группа», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Отметим, что все команды в группе сыграют друг с другом по два раза в период с марта по ноябрь 2021 года. На ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп, а обладатели вторых мест разыграют путевки на основной турнир в плей-офф.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Василий Уткин
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