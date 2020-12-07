Уткин: «У нас очень сложная группа»

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Нужно играть без провалов. Нет проходных матчей. Возрастная команда у нас. Негибкая модель игры, оборонительная. В свете этих обстоятельств - у нас очень сложная группа», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная России сыграет в группе H с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Отметим, что все команды в группе сыграют друг с другом по два раза в период с марта по ноябрь 2021 года. На ЧМ-2022 выйдут десять победителей групп, а обладатели вторых мест разыграют путевки на основной турнир в плей-офф.