Стала известна группа сборной России в европейской квалификации ЧМ-2022

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07 Декабря 2020, 20:56,
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В Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира — 2022.
Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.
Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.
Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.
Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.
Группа Н: Хорватия, Словакия, РОССИЯ, Словения, Кипр, Мальта.
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.
Отметим, что первый тур данного турнира запланирован на 24-25 марта 2021 года.
Формат отбора выглядит следующим образом: десять победителей групп выйдут напрямую в финальную стадию, а десять обладателей вторых мест в группах разыграют ещё три путёвки в финальную стадию вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная России, Чемпионат Мира 2022
вот именно так примерно и распределятся места в группах может быть сюрприз от Косово и Албании , Литва явный донор для всех , славянская группа для России подарок , там можно играть , причем за первую строчку , хорваты уже не так грозны , совены и словаки тоже не показывают стабильности , так что можно их обыгрывать
Жеребьёвка - не худший вариант...) Была бы команда, была бы поставленная игра, хоть какой то почерк, стиль, а там ведь на сегодняшний день разброд/шатание...
Почётное третье место черчесовским чудо-богатырям, может, и светит, но не более того.
Добротная группа. Если по газону ползать не будут наши, то проблем не должно возникнуть, чтоб занять как минимум второе место. Очень хотелось, чтоб наши "великие" мастера спорта попали в группу с Англией и Польшей, где Кейн и Левандовски хоть заставили бы их бегать.
Если лидеры сборной России будут доступны, и пройдут отбор без травм, а золотой актив а виде Чалова на пушечный выстрел не подпустят к сборной, то есть шанец продаться за первое место.
в рабство?
по ощущениям. как и на отборе на Европу. станут вторыми. Ниже - нет. выше - вряд ли.
наши с первого места харватия аут