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Стала известна группа сборной России в европейской квалификации ЧМ-2022

07 Декабря 2020, 20:56,

Евро-Футбол.Ру

В Цюрихе состоялась жеребьевка европейской квалификации чемпионата мира — 2022.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа В: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа С: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа Е: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова.

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа Н: Хорватия, Словакия, РОССИЯ, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Отметим, что первый тур данного турнира запланирован на 24-25 марта 2021 года.

Формат отбора выглядит следующим образом: десять победителей групп выйдут напрямую в финальную стадию, а десять обладателей вторых мест в группах разыграют ещё три путёвки в финальную стадию вместе с двумя лучшими победителями групп Лиги наций.

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная России, Чемпионат Мира 2022
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Комментарии (8)
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1
ARTUR
07 Декабря 2020, 21:38

вот именно так примерно и распределятся места в группах может быть сюрприз от Косово и Албании , Литва явный донор для всех , славянская группа для России подарок , там можно играть , причем за первую строчку , хорваты уже не так грозны , совены и словаки тоже не показывают стабильности , так что можно их обыгрывать

0
только не мясо!!!
07 Декабря 2020, 21:16

Жеребьёвка - не худший вариант...) Была бы команда, была бы поставленная игра, хоть какой то почерк, стиль, а там ведь на сегодняшний день разброд/шатание...

0
Bourgignon Alex
07 Декабря 2020, 21:14

Почётное третье место черчесовским чудо-богатырям, может, и светит, но не более того.

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3
Bathet30
07 Декабря 2020, 21:10

Добротная группа. Если по газону ползать не будут наши, то проблем не должно возникнуть, чтоб занять как минимум второе место. Очень хотелось, чтоб наши "великие" мастера спорта попали в группу с Англией и Польшей, где Кейн и Левандовски хоть заставили бы их бегать.

2
Zenituwka
07 Декабря 2020, 21:08

Если лидеры сборной России будут доступны, и пройдут отбор без травм, а золотой актив а виде Чалова на пушечный выстрел не подпустят к сборной, то есть шанец продаться за первое место.

0
kalibr
07 Декабря 2020, 21:19

в рабство?

2
CELTIC FROST
07 Декабря 2020, 21:08

по ощущениям. как и на отборе на Европу. станут вторыми. Ниже - нет. выше - вряд ли.

0
Роман Мамедов
07 Декабря 2020, 21:01

наши с первого места харватия аут

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