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Сборная России узнает соперников по отбору на чемпионат мира 2022 – трансляция жеребьёвки онлайн

07 Декабря 2020, 19:11,

Динамо Москва

20:09. Ван дер Ваарт и де Росси отдали должное испанскому стилю игры. 

20:06. А теперь появляется Рафаэль ван дер Ваарт. Вероятно, он тоже будет помогать в процедуре жеребьёвки. 

20:05. Даниэле де Росси, который выигрывал чемпионат мира со сборной Италии в 2006 году, выходит на сцену. 

20:03. Показывают нам нарезку красивых моментов с розыгрышей чемпионатов мира. Сэйв Игоря Акинфеева тоже был. 

20:00. Красивая ведущая Кристина Гулон открывает мероприятие. 

19:28. В комментариях вы можете оставлять свои прогнозы по поводу результатов жеребьёвки. С кем сыграет сборная России? 

19:11. В соответствии с рейтингом ФИФА европейские сборные разделены на шесть корзин. По итогам жеребьёвки будет сформировано пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. Сборные Бельгии, Франции, Испании и Италии попадут в группы из пяти команд, поскольку в октябре следующего года им предстоит сыграть в финальной части Лиги наций. 

 

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: РОССИЯ, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино. 

 

19:10. Наше сетевое издание подготавливало для вас подробный анонс жеребьёвки со всеми деталями процедуры и ограничениями. Ознакомиться с ним можно по ссылке

19:05. Жеребьёвка стартует в восемь часов вечера по московскому времени в Цюрихе. Из-за пандемии коронавируса мероприятие будет проходить в закрытом режиме. 

19:02. Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам следить за жеребьёвкой европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года в режиме онлайн посредством трансляции в текстовом формате. Своих соперников узнает сборная России. Устраивайтесь поудобнее!
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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Комментарии (5)
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0
только не мясо!!!
07 Декабря 2020, 19:45

Дания, Румыния, Россия, Северная Македония, Эстония, Гибралтар - вот если так то шансы есть...)

1
ARTUR
07 Декабря 2020, 19:54

))) однако не стыдно тебе за державу )) а прикинь и тут не пройдут , а так хоть отмазка будет ))

1
Aleksandr Aleksandr
07 Декабря 2020, 19:42

Какая разница кто Россию надерёт!

0
kalibr
07 Декабря 2020, 19:27

Франция - Турция - Россия - Словения - Кипр - Молдова

1
Leonardis
07 Декабря 2020, 19:27

Черчесова до жеребьевки отправить в отставку...

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