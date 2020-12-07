Сборная России узнает соперников по отбору на чемпионат мира 2022 – трансляция жеребьёвки онлайн

20:09. Ван дер Ваарт и де Росси отдали должное испанскому стилю игры.

20:06. А теперь появляется Рафаэль ван дер Ваарт. Вероятно, он тоже будет помогать в процедуре жеребьёвки.

20:05. Даниэле де Росси, который выигрывал чемпионат мира со сборной Италии в 2006 году, выходит на сцену.

20:03. Показывают нам нарезку красивых моментов с розыгрышей чемпионатов мира. Сэйв Игоря Акинфеева тоже был.

20:00. Красивая ведущая Кристина Гулон открывает мероприятие.

19:28. В комментариях вы можете оставлять свои прогнозы по поводу результатов жеребьёвки. С кем сыграет сборная России?

19:11. В соответствии с рейтингом ФИФА европейские сборные разделены на шесть корзин. По итогам жеребьёвки будет сформировано пять групп по пять команд и пять групп по шесть команд. Сборные Бельгии, Франции, Испании и Италии попадут в группы из пяти команд, поскольку в октябре следующего года им предстоит сыграть в финальной части Лиги наций.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Голландия.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: РОССИЯ, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

19:10. Наше сетевое издание подготавливало для вас подробный анонс жеребьёвки со всеми деталями процедуры и ограничениями. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

19:05. Жеребьёвка стартует в восемь часов вечера по московскому времени в Цюрихе. Из-за пандемии коронавируса мероприятие будет проходить в закрытом режиме.

19:02. Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает вам следить за жеребьёвкой европейской части отбора на чемпионат мира 2022 года в режиме онлайн посредством трансляции в текстовом формате. Своих соперников узнает сборная России. Устраивайтесь поудобнее!