С кем может сыграть сборная России в отборе на чемпионат мира 2022 года

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07 Декабря 2020, 02:22,
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Менее двух лет остаётся до старта чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В понедельник состоится жеребьёвка европейской части отборочного цикла. Своих соперников по квалификации узнает сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует столь увлекательную процедуру.
Когда и где пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка европейской части отбора на чемпионат мира пройдёт в понедельник, седьмого октября, в швейцарском Цюрихе. Мероприятие будет закрытым и пройдёт онлайн, что является следствием влияния пандемии коронавируса.
Старт жеребьёвки запланирован на 20:00 по московскому времени. «Евро-Футбол.Ру» будет освещать процедуру в режиме онлайн.
Состав корзин
Пятьдесят пять европейских сборных разделены на шесть корзин согласно их положению в рейтинге ФИФА. В первых пяти корзинах находится по десять команд, а в шестой – пять. Таким образом, количество команд в группах будет разным. По итогам жеребьёвки сформируются пять групп с шестью командами и пять групп с пятью командами.
|Корзина 1
|Корзина 2
|Корзина 3
|Бельгия
|Швейцария
|РОССИЯ
|Франция
|Уэльс
|Венгрия
|Англия
|Польша
|Ирландия
|Португалия
|Щвеция
|Чехия
|Испания
|Австрия
|Норвегия
|Италия
|Украина
|Северная Ирландия
|Хорватия
|Сербия
|Ирландия
|Дания
|Турция
|Шотландия
|Германия
|Словакия
|Греция
|Голландия
|Румыния
|Финляндия
|Корзина 4
|Корзина 5
|Корзина 6
|Босния и Герцеговина
|Армения
|Мальта
|Словения
|Кипр
|Молдова
|Черногория
|Фарерские острова
|Лихтенштейн
|Северная Македония
|Азербайджан
|Гибралтар
|Албания
|Эстония
|Сан-Марино
|Болгария
|Косово
|Израиль
|Казахстан
|Беларусь
|Литва
|Грузия
|Латвия
|Люксембург
|Андорра
Процедура и ограничения
Процедура жеребьёвки достаточно проста. Из чаши с командами конкретной корзины будут доставать шарики с названием сборных. Первая отправляется в группу А, вторая – в группу В и так далее в алфавитном порядке. Если вдруг компьютер подскажет о каком-то имеющемся ограничении, то команда попадает в первую по порядку букв алфавита доступную для себя группу.
А теперь, собственно, об ограничениях. Ряд сборных разводятся по политически причинам. Россия не может пересечься с Косово и Украиной. Косовары, помимо россиян, не сыграют с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Не могут попасть в одну группу Азербайджан и Армения, а также Испания и Гибралтар.
Следующее ограничение связано с особенностями климата, а именно с возможностью сильных морозов. Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фареры, Финляндия, Эстония – в одну группу не могут попасть более двух сборных из этих стран. Команды Исландии и Фарер разведут по разным группам дополнительно в рамках заботы о календаре, учитывая повышенный риск суровых условий там зимой, а также факт наличия трёх игровых дней отбора в марте.
Третий пункт ограничений связан с логистикой. Были определены пары, которых в одной группе не может быть более одной. Перечислять их все, пожалуй, нет особого смысла, тем более что Россия по этим ограничениям не проходит. В качестве примера отметим, что если сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Португалией, то не сыграет с Исландией и Гибралтаром.
А теперь не ограничение, но немаловажный факт. Сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции обязательно попадут в группы, состояние из пяти команд. Дело в том, что в октябре следующего года они будут заняты из-за финала четырёх Лиги наций.
Сборная России
Неудачные выступления сборной России осенью привели к тому, что команда выпала из второй корзины в третью, что в теории может означать для команды Станислава Черчесова более сложный жребий. Вообще достаточно просто определить оптимальный жребий для российской команды, а вот с неблагоприятным вариантом куда сложнее. С кем из первой корзины не хотелось бы сыграть в первую очередь? С Германией, Испанией или Францией? А, может, с Бельгией, которая возглавляет рейтинг ФИФА и которой сборная России проиграла все матчи в последние годы?
Благоприятный жребий: Дания, Румыния, РОССИЯ, Люксембург, Андорра, Сан-Марино.
Неблагоприятный жребий: Франция, Уэльс, РОССИЯ, Босния и Герцеговина, Армения.
Кто поедет на чемпионат мира от Европы
Европу на чемпионате мира 2020 года в Катаре представят 13 сборных. Прямые путёвки получат 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Вторые места отправятся в стыковые игры, где к ним присоединятся 3 лучших победителя групп сезона Лиги наций 2020/2021, которые в отборе заняли места ниже второго.
12 команд в стыковых играх будут разделены на три так называемых пути. Каждый путь будет состоять из полуфиналов и финала. Победители финалов получат билеты в финальную часть мундиаля.
Когда пройдут матчи
Матчи европейской части отборочного цикла на чемпионат мира пройдут с марта по ноябрь следующего года. Поединки плей-офф запланированы на конец марта 2022 года.
Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Перенос мундиаля на осень-зиму связан с климатическими особенностями – в июне-июля температура в Катаре составляет 40-50 градусов по Цельсию.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Чемпионат Мира 2022