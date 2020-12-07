С кем может сыграть сборная России в отборе на чемпионат мира 2022 года

Менее двух лет остаётся до старта чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. В понедельник состоится жеребьёвка европейской части отборочного цикла. Своих соперников по квалификации узнает сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует столь увлекательную процедуру.

Когда и где пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка европейской части отбора на чемпионат мира пройдёт в понедельник, седьмого октября, в швейцарском Цюрихе. Мероприятие будет закрытым и пройдёт онлайн, что является следствием влияния пандемии коронавируса.

Старт жеребьёвки запланирован на 20:00 по московскому времени. «Евро-Футбол.Ру» будет освещать процедуру в режиме онлайн.

Состав корзин

Пятьдесят пять европейских сборных разделены на шесть корзин согласно их положению в рейтинге ФИФА. В первых пяти корзинах находится по десять команд, а в шестой – пять. Таким образом, количество команд в группах будет разным. По итогам жеребьёвки сформируются пять групп с шестью командами и пять групп с пятью командами.

Корзина 1 Корзина 2 Корзина 3 Бельгия Швейцария РОССИЯ Франция Уэльс Венгрия Англия Польша Ирландия Португалия Щвеция Чехия Испания Австрия Норвегия Италия Украина Северная Ирландия Хорватия Сербия Ирландия Дания Турция Шотландия Германия Словакия Греция Голландия Румыния Финляндия Корзина 4 Корзина 5 Корзина 6 Босния и Герцеговина Армения Мальта Словения Кипр Молдова Черногория Фарерские острова Лихтенштейн Северная Македония Азербайджан Гибралтар Албания Эстония Сан-Марино Болгария Косово Израиль Казахстан Беларусь Литва Грузия Латвия Люксембург Андорра

Процедура и ограничения

Процедура жеребьёвки достаточно проста. Из чаши с командами конкретной корзины будут доставать шарики с названием сборных. Первая отправляется в группу А, вторая – в группу В и так далее в алфавитном порядке. Если вдруг компьютер подскажет о каком-то имеющемся ограничении, то команда попадает в первую по порядку букв алфавита доступную для себя группу.

А теперь, собственно, об ограничениях. Ряд сборных разводятся по политически причинам. Россия не может пересечься с Косово и Украиной. Косовары, помимо россиян, не сыграют с Сербией и Боснией и Герцеговиной. Не могут попасть в одну группу Азербайджан и Армения, а также Испания и Гибралтар.

Следующее ограничение связано с особенностями климата, а именно с возможностью сильных морозов. Беларусь, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фареры, Финляндия, Эстония – в одну группу не могут попасть более двух сборных из этих стран. Команды Исландии и Фарер разведут по разным группам дополнительно в рамках заботы о календаре, учитывая повышенный риск суровых условий там зимой, а также факт наличия трёх игровых дней отбора в марте.

Третий пункт ограничений связан с логистикой. Были определены пары, которых в одной группе не может быть более одной. Перечислять их все, пожалуй, нет особого смысла, тем более что Россия по этим ограничениям не проходит. В качестве примера отметим, что если сборная Азербайджана сыграет в одной группе с Португалией, то не сыграет с Исландией и Гибралтаром.

А теперь не ограничение, но немаловажный факт. Сборные Бельгии, Испании, Италии и Франции обязательно попадут в группы, состояние из пяти команд. Дело в том, что в октябре следующего года они будут заняты из-за финала четырёх Лиги наций.

Сборная России

Неудачные выступления сборной России осенью привели к тому, что команда выпала из второй корзины в третью, что в теории может означать для команды Станислава Черчесова более сложный жребий. Вообще достаточно просто определить оптимальный жребий для российской команды, а вот с неблагоприятным вариантом куда сложнее. С кем из первой корзины не хотелось бы сыграть в первую очередь? С Германией, Испанией или Францией? А, может, с Бельгией, которая возглавляет рейтинг ФИФА и которой сборная России проиграла все матчи в последние годы?

Благоприятный жребий: Дания, Румыния, РОССИЯ, Люксембург, Андорра, Сан-Марино.

Неблагоприятный жребий: Франция, Уэльс, РОССИЯ, Босния и Герцеговина, Армения.

Кто поедет на чемпионат мира от Европы

Европу на чемпионате мира 2020 года в Катаре представят 13 сборных. Прямые путёвки получат 10 команд, которые займут первые места в своих отборочных группах. Вторые места отправятся в стыковые игры, где к ним присоединятся 3 лучших победителя групп сезона Лиги наций 2020/2021, которые в отборе заняли места ниже второго.

12 команд в стыковых играх будут разделены на три так называемых пути. Каждый путь будет состоять из полуфиналов и финала. Победители финалов получат билеты в финальную часть мундиаля.

Когда пройдут матчи

Матчи европейской части отборочного цикла на чемпионат мира пройдут с марта по ноябрь следующего года. Поединки плей-офф запланированы на конец марта 2022 года.

Финальная часть чемпионата мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Перенос мундиаля на осень-зиму связан с климатическими особенностями – в июне-июля температура в Катаре составляет 40-50 градусов по Цельсию.