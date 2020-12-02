Ровно десять лет назад Россия получила право принять чемпионат мира

Ровно десять лет назад, 2 декабря 2010 года, в Цюрихе были названы страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Право на проведение турниров получили соответственно Россия и Катар.

Домашний чемпионат мира российские футбольные фанаты вспоминают с теплотой. В стране царила атмосфера большого футбольного праздника, а сборная под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, выбив на своём пути Испанию. Могла сборная России пробиться и в полуфинал, но в серии пенальти точнее оказались хорваты.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в 2022 году в ноябре-декабре. Сдвиг турнира в календаре связан с погодными условиями.