Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Ровно десять лет назад Россия получила право принять чемпионат мира

02 Декабря 2020, 14:29,

Евро-Футбол.Ру

Ровно десять лет назад, 2 декабря 2010 года, в Цюрихе были названы страны-хозяйки чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Право на проведение турниров получили соответственно Россия и Катар.

Домашний чемпионат мира российские футбольные фанаты вспоминают с теплотой. В стране царила атмосфера большого футбольного праздника, а сборная под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, выбив на своём пути Испанию. Могла сборная России пробиться и в полуфинал, но в серии пенальти точнее оказались хорваты.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт в 2022 году в ноябре-декабре. Сдвиг турнира в календаре связан с погодными условиями.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»