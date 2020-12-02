Кейруш покинул пост наставника сборной Колумбии

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02 Декабря 2020, 09:59,
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Португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Трудовой договор с 67-летним наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.
«Для нас было честью работать с таким тренером. Он поделился с нами своими большими знаниями и опытом. Хотим пожелать Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», - гласит сообщение федерации футбола.
Напомним, что Кейруш занимал пост главного тренера сборной Колумбии с февраля 2019-го года. До этого Карлуш работал со сборной Ирана, сборной Португалии и мадридским «Реалом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Колумбии, Карлуш Кейруш