Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

Кейруш покинул пост наставника сборной Колумбии

02 Декабря 2020, 09:59,

Рубин

Португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Трудовой договор с 67-летним наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

«Для нас было честью работать с таким тренером. Он поделился с нами своими большими знаниями и опытом. Хотим пожелать Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», - гласит сообщение федерации футбола.

Напомним, что Кейруш занимал пост главного тренера сборной Колумбии с февраля 2019-го года. До этого Карлуш работал со сборной Ирана, сборной Португалии и мадридским «Реалом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Колумбии, Карлуш Кейруш
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну