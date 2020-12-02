Кейруш покинул пост наставника сборной Колумбии

Португалец Карлуш Кейруш покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Трудовой договор с 67-летним наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

«Для нас было честью работать с таким тренером. Он поделился с нами своими большими знаниями и опытом. Хотим пожелать Карлушу Кейрушу успехов в дальнейшей карьере», - гласит сообщение федерации футбола.

Напомним, что Кейруш занимал пост главного тренера сборной Колумбии с февраля 2019-го года. До этого Карлуш работал со сборной Ирана, сборной Португалии и мадридским «Реалом».